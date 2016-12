Presidente do Vélez nega que haja proposta por Barcos

De saída?

Hernán Barcos, de 32 anos, é um nome sempre especulado no futebol brasileiro quando a janela de transferências está aberta. Desta vez, depois do Grêmio descartar sua volta, o atacante virou alvo do Fluminense. Apesar do interesse, o presidente do Vélez Sarsfield afirmou que não foi procurado oficialmente por nenhuma equipe.



– Não houve contato do Fluminense, nem de ninguém. Caso alguém venha a nos contatar, vamos conversar e avaliar a proposta. Não vou falar em possibilidades, mas não descarto absolutamente nada. A única coisa que posso afirmar é que dia 3 de janeiro ele terá que se reapresentar aqui – disse Raúl Gámez.



Outra equipe que tem interesse no argentino é a LDU, clube pelo qual Barcos atuou antes de ser contratado pelo Palmeiras em 2012. Vale ressaltar que Barcos pertence ao Sporting-POR, mas está emprestado para o Vélez.