Pressionado pelo rebaixamento, técnico do Valencia pede demissão

Crise espanhola

A fase do Valencia continua preocupante. Após três meses no cargo, o técnico Cesare Prandelli pediu demissão. O italiano comunicou sua decisão nesta sexta-feira à diretoria e vai negociar a rescisão do contrato.



Em situação preocupante no Campeonato Espanhol, ocupando a 17ª posição, uma acima da zona do rebaixamento (mas com a mesma pontuação do Sporting Gijón, 18ª), o treinador pediu à direção a contratação de cinco reforços para tentar tirar o time do sufoco. Mas teria recebido a negativa dos dirigentes de que não poderia ter novos jogadores por conta do Fair Play Financeiro da Uefa. O Valencia ainda não se pronunciou sobre o pedido de demissão e nem falou se vai aceitá-lo.

Prandelli também não teve bom rendimento à frente do Valencia. Em oito partidas no Campeonato Espanhol, colecionou apenas uma vitória e três empates, além de ter perdido em quatro oportunidades. Pela Copa do Rei, foram dois triunfos sobre o Leganés.

O Valencia volta a campo na próxima terça-feira, contra o Celta de Vigo, no Mestalla, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Rei. No dia 9 de janeiro, o adversário será o Osasuna, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. As duas partidas devem ser comandadas por Curro Torres, técnico das divisões de base.