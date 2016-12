Primeira Liga adia estreia da Chapecoense na competição

Calendário

A primeira partida oficial da Chapecoense em 2017 teve sua data adiada. Por conta do amistoso entre Brasil e Colômbia no Estádio Nilton Santos, a Primeira Liga transferiu a partida contra o Joinville, na Arena Condá, do dia 25 para o dia 26 de janeiro. O horário também será modificado: anteriormente marcado para às 19h30min, o jogo acontecerá às 20h.



Na competição, que tem caráter amistoso, a Chapecoense jogará a fase de grupos em casa. Os dois adversários restantes são: Cruzeiro, no dia 8 de fevereiro, e Atlético-MG, no dia 1º de março. A Chape estreará no Campeonato Catarinense, também na Arena Condá, contra o Inter de Lages, no dia 29 de janeiro.



Antes da estreia oficial, o clube catarinense deverá enfrentar o Palmeiras em um amistoso também na Arena Condá, no dia 21. O Verdão foi o último adversário da Chapecoense antes da tragédia na Colômbia.



LANCEPRESS!