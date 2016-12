Racing anuncia retorno do técnico Diego Cocca

De volta

O Racing tem um novo velho técnico. Após demitir Ricardo Zielinski, que não conseguiu a classificação à Libertadores, o time de Avellaneda anunciou o retorno de Diego Cocca. Aos 44 anos, o treinador volta ao clube em que conquistou sua maior glória, o título de campeão argentino em 2014.

Ex-zagueiro, revelado pelo River Plate, Cocca chegou pela primeira vez ao Cilindro em 2014 e, logo no seu primeiro ano, levou o Racing à conquista do Argentino, encerrando um período de 13 anos sem títulos. No ano seguinte, após cair nas quartas de final da Libertadores, ele deixou o clube. Assumiu o comando do Millonarios, da Colômbia, no segundo semestre de 2016, mas foi demitido após a queda do time de Bogotá nas quartas de final do Finalización.

Cocca dirigiu o Racing em 69 jogos entre 2014 e 2015, com 40 vitórias, 14 empates e 15 derrotas, somando 64,7% de aproveitamento.

