René Simões desiste da aposentadoria e vai treinar o Macaé

Na área técnica

O Macaé, do Estado do Rio, anunciou René Simões, 64 anos, como o técnico para o Campeonato Carioca. O último trabalho de Simões havia sido o Figueirense, em 2015. Ele afirmou que a proposta do Macaé o fez rever sua ideia de se aposentar do futebol

– O presidente está pensando alto, são 20 anos levando esse clube. Achei até que ia encerrar a minha carreira, mas de repente me deu uma sacudida aqui. Dá para botar um pouquinho mais e contribuir com este projeto aqui do Macaé, contribuindo com o futebol brasileiro – afirmou René.

A nova comissão técnica inicia os trabalhos na próxima segunda-feira (dia 2), quando o elenco se reapresenta, às 16h, no Moacyrzão.

– Sabemos que teremos um tempo curto de trabalho até a estreia (no dia 28 de janeiro, contra o Madureira, no Moacyrzão). Já estamos definindo programação, lista de reforços. Ressaltei ao presidente a importância de fazermos parte da nossa pré-temporada fora da cidade. O tempo é curto e estamos formando um grupo praticamente novo – frisou René.

O Campeonato Carioca também terá a volta de Joel Santana à área técnica. O carismático treinador vai dirigir o Boavista.