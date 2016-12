Rodriguinho fala em renovar com o Corinthians, mas admite trocar Timão pelo estrangeiro

Mercado da bola

Rodriguinho tem mais um ano de contrato com o Corinthians e não quer sair... pelo menos para outro clube do Brasil. De férias no Rio Grande do Norte, sua terra natal, o meia manifestou desejo de renovar o vínculo com o Timão, mas não descartou se transferir para um clube do Exterior.



O jogador já foi procurado pela diretoria alvinegra para discutir a prorrogação do contrato. Contudo, ele recebeu sondagens de clubes da China.



— Espero renovar meu contrato . Quero fazer parte desse grupo que vai buscar os títulos para o Corinthians. Acho que apenas uma proposta de fora do Brasil seria capaz de me tirar de lá — afirmou à Tribuna do Norte.

Aos 28 anos e vivendo uma das melhores fases da carreira, Rodriguinho sonha até mesmo em ser convocado pela Seleção Brasileira.



— O sonho não pode morrer. Todo jogador de futebol tem que estar com o sonho vivo, até para que aconteça sempre coisas melhores, se aperfeiçoar, se aprimorar, para quem sabe um dia chegar lá. É um sonho, é possível, a gente tem que trabalhar muito para isso, sabendo e respeitando as pessoas que estão lá, sabendo que existem muitos jogadores que estão na frente, mas com certeza vou batalhar para quem sabe um dia eu possa estar na Seleção — falou.



Rodriguinho ainda falou sobre a situação dos times de Natal, como o ABC, no qual foi revelado, comentou os planos para as férias e analisou seu desempenho em 2016:



— O final de ano foi bom, na realidade, o ano inteiro foi bom. Consegui jogar, consegui me firmar, marcar gols, dar assistências e atingir uma regularidade muito boa. Infelizmente não conseguimos atingir o objetivo principal que era a vaga na Libertadores, mas o próximo ano promete e estamos na luta para conseguir um título em 2017 e vamos batalhar bastante para isso.



