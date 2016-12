Roma vence em casa e segue na cola da Juventus no Campeonato Italiano

Em cima

De virada, a Roma venceu o Chievo por 3 a 1 no Estádio Olimpico, nesta quinta-feira. Com o resultado, a equipe permanece no segundo lugar do Campeonato Italiano, com quatro pontos a menos do que a líder Juventus.

O time da casa começou o jogo pressionando muito e tentando abrir o placar. No entanto, quem conseguiu balançar as redes primeiro foi a equipe visitante. Aos 37min, Jonathan de Guzmán ganhou de Peres e superou Szczesny, fazendo 1 a 0. Aos 45 minutos, El Sharaawy fez boa cobrança de falta e deixou tudo igual.

Na segunda etapa, aos 7min, El Sharaawy armou a jogada e passou para Dzeko colocar para dentro do gol, virando o jogo. Aos 48, a Roma ampliou, com Perotti marcando de pênalti.

Na próxima rodada, o Chievo enfrenta a Atalanta, no Estádio Marcantonio Bentegodi. Já a Roma visita o Genoa, no Estádio Luigi Ferraris. Ambas as partidas acontecem no dia 8 de janeiro.

Em outro jogo pela ponta da tabela, o Napoli foi ao Artemio Franchi e conseguiu arrancar um gol contra a Fiorentina no final para definir o jogo em 3 a 3. Com o resultado, a equipe segue em terceiro, com três pontos a menos do que a Roma. Os donos da casa caem para nono.

Aos 25min do primeiro tempo, Insigne deu um chute de fora da área e abriu o placar para os visitantes. Na segunda etapa, Bernardeschi deixou tudo igual para os donos da casa. Mertens recolocou o Napoli na frente aos 23, no entanto, viu Bernardeschi marcar para a Fiorentina logo no minuto seguinte e fazer 2 a 2. Aos 37 minutos, Zarate marcou e virou para os donos da casa. Aos 49, Gabbiadini fez de pênalti e deixou tudo igual novamente.

Na próxima rodada, o Napoli encara a Sampdoria, no San Paolo. A partida acontece no dia 8 de janeiro. Já a Fiorentina pega o Pescara, no Estádio Adriático, no mesmo dia.

