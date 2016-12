Santos e Ricardo Oliveira têm encontro marcado por renovação 

Será que fica?

Preocupado com o recente interesse do São Paulo em Ricardo Oliveira, o presidente Modesto Roma Júnior mudou de ideia e já planeja a renovação contratual do centroavante com o Santos. O atual vínculo entre as partes vence em dezembro do ano que vem.

Inicialmente, o dirigente santista temia estender o contrato por conta das lesões sofridas pelo camisa 9 ao longo da temporada e pretendia pensar no assunto apenas após a eleição presidencial, marcada também para o ano que vem. Uma inflamação no joelho direito afastou Oliveira dos gramados por cerca de dois meses.

Leia mais

Marcos Bertoncello: centroavante, uma espécie em extinção?

Veranópolis e Passo Fundo ficam no empate sem gols em amistoso

Alan Ruschel faz homenagem à Chapecoense no Instagram



O desejo do técnico do São Paulo, Rogério Ceni, fez o cenário mudar. Com pressa para anunciar o novo acordo com Ricardo Oliveira, o Santos tem um encontro marcado com os representantes do jogador para a primeira semana de janeiro. O objetivo é encaminhar o acordo já nesta ocasião.

Por enquanto, existe apenas vontade das partes em concretizar a renovação. Ricardo Oliveira deseja seu último contrato antes de pensar em aposentadoria, enquanto o Peixe espera manter seu principal atacante para as próximas temporadas e para a Libertadores deste ano. No entanto, ainda não houve um contato direto entre as partes sobre o assunto.

Aos 36 anos, Ricardo Oliveira retornou ao Santos no início de 2015 e foi artilheiro do Paulistão e do Brasileirão daquele ano. Em 2016, mesmo afastado por longo período dos gramados, terminou o ano como artilheiro do clube, com 22 gols marcados.

* Lancepress