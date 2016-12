Santos encaminha contratação do volante Leandro Donizete

Reforço para o meio



O Santos encaminhou o acerto com o volante Leandro Donizete por três temporadas. O jogador de 34 anos tem vínculo com o Atlético-MG até o fim de 2016 e não renovará. Apesar do acerto entre as partes, a assinatura de contrato deverá ocorrer apenas no início de 2017. O Peixe inicia a pré-temporada no dia 11 de janeiro.



Leandro Donizete foi um pedido do técnico Dorival Júnior, que foi responsável por levá-lo da Ferroviária-SP para o Coritiba em 2008. O treinador chegou a solicitar a contratação do volante em outras ocasiões. O jogador não renovou com o Atlético-MG por conta do tempo de contrato. O Galo ofereceu um novo vínculo apenas até o fim de 2017, enquanto Leandro Donizete queria pelo menos mais dois anos.



O empresário do jogador, Edson Khodor, é cunhado de Dorival Júnior e também tem boa relação com o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior. Ele agencia o meia Lucas Lima, por exemplo. Atualmente, o Peixe conta em seu elenco com os volantes Thiago Maia, Renato, Yuri, Alison e Fernando Medeiros. O meia Léo Cittadini pode atuar mais recuado na função.

Leandro Donizete será o quarto reforço do Peixe. Até agora, o clube contratou o zagueiro Cleber, o lateral Matheus Ribeiro e o atacante Vladimir Hernandez