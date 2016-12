Santos fecha contratação do volante Leandro Donizete

Reforço para Libertadores

O Santos confirmou sua quarta contratação para 2017. O volante Leandro Donizete, 34 anos, entrou em acordo com o clube paulista e assinará por três temporadas. As negociações foram realizadas pela Khodor Soccer, na última terça-feira.

O presidente Modesto Roma Júnior confirmou o acerto e justificou a preferência pelo volante lembrando que Donizete foi campeão da Libertadores em 2013, pelo Atlético-MG.

— É um jogador experiente, e experiência para Libertadores conta muito. Vimos neste ano o Renato, de 37 anos, que foi o único a jogar todas as partidas do Brasileiro — disse.



Depois da indicação do técnico Dorival Júnior, o Santos aproveitou o término do contrato com o clube mineiro para negociar com o volante, que não teve custos de compra, apenas salário e luvas, com valores não divulgados.

Antes de Leandro Donizete, o Peixe já havia contratado o zagueiro Cleber, o atacante Vladimir Hernández e o lateral-direito Matheus Ribeiro.

Até então, Dorival só contava com Renato, Thiago Maia, Yuri, Léo Cittadini e Alison para a posição.

