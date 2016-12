São Paulo encaminha a contratação do meia Cícero

Negociações

O São Paulo avançou na negociação e está por detalhes para anunciar a contratação do meia Cícero, do Fluminense. Depois de costurar acordo com o clube carioca, a diretoria do Tricolor paulista recebeu aval do agente do jogador, Eduardo Uram, para concluir as tratativas e selar a volta do jogador de 32 anos.

No São Paulo, Cícero deve assinar vínculo válido por duas temporadas. De acordo com a negociação com o Fluminense, os clubes dividirão os salários do atleta, o primeiro obstáculo da negociação. Os paulistas consideravam o valor acima do que podiam pagar.

Cícero foi uma indicação do técnico Rogério Ceni, entusiasta do futebol do meia. Os dois atuaram juntos no Tricolor paulista entre 2011 e 2012. Na época, Ceni chegou a discutir com o técnico Ney Franco porque queria a entrada do meia em uma partida.

Ceni pretende utilizar Cícero como segundo volante, mas também o vê com capacidade para exercer todas as outras funções do meio de campo. O ótimo aproveitamento do meia nas bolas aéreas foi determinante para a indicação, já que o técnico considera o elenco atual baixo.

O meia deve ser o quarto reforço anunciado pelo São Paulo para a temporada 2017. Até o momento, o clube contratou o goleiro Sidão e os atacantes Neilton e Wellington Nem. Ainda negocia com o centroavante paraguaio Colmán, do Nacional0-PAR.

