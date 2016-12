Scarpa prevê futuro no Fluminense: "Tenho contrato e pretendo cumprir"

Vai ficar?

Mesmo com a renovação contratual com o Fluminense ainda não assinada, o meia Gustavo Scarpa prevê continuidade no time carioca, especialmente para os anos que ainda tem no vínculo atual, que vai até 2019.

– Tenho contrato longo e pretendo cumprir. Estou focado no Fluminense – disse ele, que prevê renovação ainda no começo de 2017:



- É bom tanto para mim tanto para o clube, a multa rescisória aumenta. No começo do ano espero que ocorra tudo bem.



Indagado sobre o interesse do Palmeiras, Scarpa confirmou a sondagem, mas não vê a transferência como algo factível.



– Eles sondaram, mas sabemos que para outro clube do Brasil é meio complicado, somente pagando a multa mesmo – completou o meia, acrescentando.



