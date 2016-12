Seleção Brasileira termina o ano em segundo lugar no ranking da Fifa

Domínio sul-americano

O Brasil encerrou 2016 na segunda posição do ranking da Fifa, atrás apenas da Argentina, com a Alemanha completando o pódio da classificação mundial.

O bom resultado do Brasil no ranking é motivado pelas seis vitórias da seleção nas Eliminatórias sul-americanas desde que o técnico Tite assumiu o comando da equipe.

Os sul-americanos dominam o topo do ranking, com três entre as quatro melhores seleções do mundo — Argentina, Brasil e Chile. Colômbia e Uruguai também estão no top 10.

Ranking da Fifa em 22 de dezembro de 2016:

1. Argentina

2. Brasil

3. Alemanha

4. Chile

5. Bélgica

6. Colômbia

7. França

8. Portugal

9. Uruguai

10. Espanha