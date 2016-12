Sem luta no UFC 207, Werdum critica Velasquez e provoca Cigano

Soltou o verbo

Werdum lutaria no UFC 207, mas duelo com Velasquez foi cancelado

Werdum lutaria no UFC 207, mas duelo com Velasquez foi cancelado Foto: JASON SILVA / AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

O gaúcho Fabrício Werdum enfrentaria Cain Velasquez na próxima sexta-feira, no UFC 207, mas o americano não poderá lutar por conta de uma lesão nas costas. Por isso, Werdum fez críticas ao americano — que queria lutar, mas não conseguiu a liberação junto à Comissão Atlética de Nevada.

— Falei com o Ali (Emanuel, novo dono do UFC) e não vai rolar a luta mesmo. Não vai ter luta, estou bem estressado por isso. Acho falta de respeito pela parte do Cain Velasquez. É a terceira vez que acontece isso. Não duvido do machucado dele, mas então não fala, não fica disposto para lutar. Se resolve, se cura e depois luta. Como que o cara vai anunciar uma cirurgia antes da luta? Nunca tinha visto isso antes na vida. Não existe isso. Já está mostrando debilidade — disse, em entrevista à Ag. Fight.

Leia mais:

Lesionado, Cain Velasquez é retirado do UFC 207 e não enfrenta Werdum

Amanda Nunes provoca Ronda: "Ela sabe que eu sou a melhor"

5 possíveis adversários para Anderson Silva no UFC

Com a lesão de Velasquez, surgiu a possibilidade de Júnior Cigano ser chamado às pressas para enfrentar Werdum. Enquanto Cigano disse que havia a proposta que não foi aceita por Werdum, o gaúcho garantiu que nunca houve a chance de o duelo ocorrer.

— Outra coisa que saiu na mídia foi do Cigano. Em nenhum momento foi cogitada a luta com o Cigano pelo UFC. Não foi me feita essa proposta, ninguém me ligou. Então, foi tudo da cabeça dele para poder se promover. Para ver como o Cigano está procurando fama ou não sei, está querendo aparecer. Antes ele era um cara que não falava muito e os fãs gostavam muito mais dele — afirmou.

Werdum ainda provocou Cigano:

— Se olhar, vai ver que tem fã o chamando de invejoso. Eu não acho que ele é invejoso. Só pode ser que ele não saiu do armário e está procurando alguém, não sei. Eu já aviso antes, sou casado. Não vem querer nada, pois sou casado. Saia do armário e vá procurar outro. Normalmente, o cara fala do campeão, e não de outro oponente. Não consigo entender essa coisa que ele tem comigo. Para ser bem claro, não tenho nada contra homossexuais, absolutamente nada, todos têm direitos iguais. Mas sou casado — completou.

O futuro de Werdum agora está indefinido, e ele não tem um novo compromisso marcado. Velasquez fará uma cirurgia nas costas no dia 4 de janeiro, enquanto Cigano enfrentará Stefan Struve em fevereiro.