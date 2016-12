Sobis brinca sobre reencontro com amigo Tinga: "Como vou olhar para ele sendo meu chefe?"

Colegas de novo

A história de Rafael Sobis e Tinga se mistura desde 2005. Os dois foram companheiros no Inter naquele ano e na temporada seguinte, quando ajudaram o clube a conquistar a Copa Libertadores – inclusive com gols decisivos nas duas finais contra o São Paulo. Em 2010, voltaram a se reencontrar no Beira-Rio, novamente com um título da Libertadores, e foram companheiros de clube até o ano seguinte. A relação se extendeu para além dos gramados – e, agora, eles voltam a defender as mesmas cores, desta vez no Cruzeiro.

Tinga foi contratado como novo gerente de futebol do clube mineiro – ele jogou pelo Cruzeiro entre 2012 e 2015, quando se aposentou. Já Sobis chegou a Belo Horizonte na última temporada. O atacante falou sobre o reencontro em entrevista à Rádio Gaúcha, nesta segunda-feira.

– Como que eu vou olhar para o Tinga sendo meu chefe? Ele foi padrinho do meu casamento, e agora é um senhor que tem que usar terno e gravata. Não pode mais ser menino. Ele vai ter todo o respaldo e vai decolar na carreira – disse Sobis sobre a nova função do amigo.

O camisa 7 do Cruzeiro – curiosamente, o número foi o mesmo usado por Tinga nas campanhas do bicampeonato brasileiro – mostrou-se otimista quanto ao futuro do time em 2017. Ele lembrou que o time já tem um trabalho com o treinador Mano Menezes em andamento.

– Meio que aos trancos e barrancos, fizemos um ano muito bom. O nosso time é muito bom, e o Mano é muito bom treinador. O Cruzeiro tem um dos melhores elencos do País. A gente já sabe como o Mano trabalha. Fazendo uma pré-temporada boa, será um ano muito promissor – completou.

