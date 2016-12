Sogipa instala novos equipamentos de ginástica artística e rítmica

Formação de atletas

Os novos equipamentos de ginástica artística e rítmica da Sogipa já foram instalados no reformado ginásio do clube. Fabricado pela empresa alemã Spieth, o material foi aprovado e certificado pela Confederação Internacional de Ginástica e deverá ficar à disposição das equipes e das escolas das duas modalidades a partir da próxima semana.



Os equipamentos são idênticos aos usados nos Jogos Olímpicos do Rio e foram adquiridos com recursos descentralizados pela Confederação Brasileira de Clubes. O ginásio também foi completamente reformado, ganhando nova cobertura, construída com telhas com proteção acústica e térmica, e piso.

As obras custaram cerca de R$ 500 mil e foram feitas com recursos da própria Sogipa — a reforma continua, agora no outro lado do ginásio, abrangendo o ginásio principal.

— Trata-se de uma evolução enorme das condições de treino e aprendizagem dos atletas. Tanto os iniciantes quantos os atletas mais experientes da Sogipa terão uma infraestrutura idêntica aos melhores centros de treinamento do mundo — comemora o técnico de ginástica artística da Sogipa, Vardan Movsisyan.

No total, incluindo a compra de equipamentos e a reforma dos ginásios, foram investidos aproximadamente R$ 2,2 milhões.

