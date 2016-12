Sporting estaria interessado em Mayke, diz jornal português

Na mira

Segundo o jornal português "O Jogo", o Sporting Lisboa (POR) estaria de olho no lateral-direito Mayke, que pertence ao Cruzeiro. A diretoria da equipe mineira não comenta sobre o assunto.



O jogador está nos planos de Mano Menezes para 2017, e deve ser titular durante a temporada, e tem a confiança da comissão técnica e diretoria de que voltará a jogar em alto nível na próxima temporada, como afirma o presidente do clube, Gilvan de Pinho Tavares:



- Eu sou daqueles que acredita nas peças que tínhamos e não funcionaram. O Mayke é um atleta que acredito. Ele disputou o prêmio de melhor lateral direito do país quando vencemos o título brasileiro (2014). Ele não jogou em 2016 por conta de lesão. Se ele jogar o futebol que está acostumado a jogar, ele tem condição de ser de novo esse lateral.

Leia mais

Rafael Carioca é sondado por clube chinês e pode deixar o Atlético-MG

Após sondagens de times brasileiros, Allione entra na mira do River Plate

São Paulo anuncia retorno do meia Cícero ao Morumbi



Não é a primeira vez em que Mayke é desejado por um clube português. Em 2015, a imprensa portuguesa também colocou o lateral na lista de reforços do Benfica (POR), mas nenhuma proposta chegou à Raposa.



*LANCEPRESS