Taubaté e Juiz de Fora fazem o último jogo da Superliga em 2016

Vôlei

Taubaté e Juiz de Fora farão a última partida da Superliga masculina de vôlei em 2016. As equipes paulista e mineira se enfrentarão nesta quinta-feira, às 21h55, no ginásio do Abaeté, em Taubaté (SP), com transmissão ao vivo da RedeTV. O duelo valerá pela décima primeira e última rodada do turno da competição.

O time da casa tem como objetivo se recuperar depois do resultado negativo sofrido na rodada passada, quando foi superado pelo Cruzeiro, único invicto da Superliga.



O levantador e capitão da equipe do Vale do Paraíba, Raphael sabe que terá uma partida complicada pela frente e faz questão de elogiar o adversário desta rodada.

– Esse é um jogo difícil, o time deles tem mostrado um bom jogo, estão jogando bem, fazendo um bom campeonato. Nós queremos aproveitar o fator campo e tentar buscar uma vitória que vai ser muito importante para acabar bem o ano e fechar o turno na melhor classificação possível – disse Raphael.

O capitão do Taubaté ainda falou sobre a importância da torcida neste duelo contra os mineiros.

– É um jogo onde vamos buscar a vitória, a união com a torcida, contamos muito com eles e é uma partida muito importante em vários aspectos. Respeitamos muito o time de Juiz de Fora, e estamos nos preparando muito bem – afirmou Raphael.

Do lado do JF Vôlei, o ponteiro Ricardo, um dos destaques na boa campanha da equipe mineira, também aposta em um jogo difícil.

– Nosso time vem treinando forte. Enfrentamos uma sequência intensa na tabela, contra os quatro primeiros, e a preparação tem sido pesada. Sabemos que o time de Taubaté tem grandes jogadores, campeões olímpicos inclusive, mas estamos nos preocupando principalmente com o nosso jogo – disse Ricardo.

*ZHESPORTES