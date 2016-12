Thiago Silva renova com o PSG: "Encontrei um clube maravilhoso"

Novo acordo

A torcida do Paris Saint-Germain está em festa: grande ídolo, Thiago Silva assinou nesta quinta-feira sua renovação de vínculo com o clube até junho de 2020. Em foto compartilhada no Twitter, o zagueiro aparece selando o novo acordo.

— É um imenso prazer estender meu contrato com o Paris Saint-Germain. Aqui, encontrei um clube maravilhoso onde eu consigo prosperar. Estou muito orgulhoso de ser o capitão desta equipe, que ganhou tudo na França nas últimas temporadas e que também ganhou respeito em toda a Europa graças aos nossos desempenhos na Liga dos Campeões. Temos ainda alguns sonhos muito grandes para cumprir. Estou convencido de que vamos conseguir fazer isso — disse o zagueiro ao site oficial do PSG.

Aos 32 anos, Thiago está no PSG desde a temporada 2012/2013, quando deixou o Milan. Na França, o defensor já conquistou quatro títulos nacionais, além de Copas. O contrato anterior do defensor, capitão do clube parisiense, iria até o fim desta temporada.