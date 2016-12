Tottenham goleia Southampton e encerra sequência de cinco jogos sem vitórias fora de casa no Inglês

4 a 1

O Tottenham goleou o Southampton por 4 a 1 nesta quarta-feira e terminou com uma sequência de cinco jogos sem vitória fora de casa. O resultado deixou a equipe a um ponto da zona de classificação à Liga dos Campeões.

Leia mais:

Galatasaray confirma proposta de time chinês pelo atacante Podolski

Líder em bloqueios na Superliga, Bia é um dos destaques do Osasco

Vice de futebol do Grêmio fala sobre tratativas com Kayke e Marinho



Logo no primeiro minuto da partida, o Southampton abriu o placar. James cruzou na área, e o zagueiro Virgil van Dijk subiu e testou no canto direito do goleiro Lloris. O empate e a virada do Tottenham vieram através de duas cabeçadas. Aos 18 minutos, Sissoko chegou à linha de fundo e cruzou para Dele Alli, que como um atacante, desviou no ângulo do goleiro Forster.

No segundo tempo, aos sete minutos, Christian Eriksen cobrou escanteio e Harry Kane finalizou forte de cabeça para virar a partida. Mais tarde, o atacante ainda teve a chance de ampliar, mas errou uma cobrança de pênalti. Restou ao sul-coreano Son, aos 40 minutos, marcar o terceiro. Dele Alli, o quarto, e garantir a vitória aos Spurs.

Na próxima rodada, o Tottenham visita o Watford, sábado. Já o Southampton recebe o West Bromwich.

*ZHESPORTES