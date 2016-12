Um mês depois, o que se sabe sobre o acidente da Chapecoense

Respostas

Depois de um mês da tragédia que vitimou a Chapecoense e chocou o mundo, já se sabe muito sobre o que aconteceu nos instantes antes do choque do Avro RJ-85 da LaMia com uma montanha nos arredores de Medellín, na Colômbia. As investigações, no entanto, continuam, e ainda há perguntas sem respostas. Além disso, as indenizações para as vítimas ainda estão sendo tratadas, e há novidades a respeito dos minutos finais do voo.

