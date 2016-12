Veja quem são os quatro brasileiros no UFC 207

Para fechar o ano

Na noite desta sexta, as atenções estarão voltadas para Amanda Nunes e Ronda Rousey no UFC 207. A brasileira defende, diante da estrela americana, o cinturão do peso-galo feminino. No entanto, outros três lutadores estarão representando o Brasil no octógono mais famoso do mundo.

Veja quem são eles:

John Lineker

Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Invicto há seis lutas, o brasileiro de 26 anos é o segundo colocado do ranking do UFC. Enfrenta, nesta madrugada, o dono do primeiro posto, TJ Dillashaw. Uma vitória o coloca como o mais cotado por uma chance de lutar pelo cinturão dos galos, que será disputado na mesma noite por Dominick Cruz e Cody Garbrandt.

Antônio Cara de Sapato

Foto: Wagner Carmo

Campeão do The Ultimate Fighter Brasil 3 no peso pesado, Cara de Sapato enfrenta o italiano Marvin Vettori. Ambos perderam apenas duas vezes na carreira e se enfrentam pelos médios.



Alex Cowboy



O brasileiro de 28 anos é um "fominha". Quando subir para o combate, estará dando início à quarta luta no ano de 2016: perdeu a primeira, em fevereiro, para Donald Cerrone, mas depois venceu James Moontasri, em julho, e Will Brooks, em outubro. Empolgado, promete "sair na porrada" contra Tim Means.

UFC 207

CARD PRINCIPAL

Peso-galo: Amanda Nunes x Ronda Rousey

Peso-galo: Dominick Cruz x Cody Garbrandt

Peso-galo: TJ Dillashaw x John Lineker

Peso-meio-médio: Dong Hyun Kim x Tarec Saffiedine

Peso-mosca: Louis Smolka x Ray Borg

CARD PRELIMINAR

Peso-meio-médio: Johny Hendricks x Neil Magny

Peso-médio: Antônio Cara de Sapato x Marvin Vettori

Peso-meio-médio: Mike Pyle x Alex Garcia

Peso-meio-médio: Alex Cowboy x Tim Means

Peso-meio-médio: Brandon Thatch x Niko Price

