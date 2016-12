Velasquez revela usar componente medicinal da maconha para tratar dor nas costas

Tratamento alternativo

As lesões têm sido um fator determinante para a irregularidade de Cain Velasquez. Considerado um dos maiores talentos do MMA, o ex-campeão dos pesados sente fortes dores nas costas. Por isso, lutará contra Fabrício Werdum no dia 30 e, cinco dias depois, passará por uma cirurgia para remover esporões ósseos da região.

Para suportar as dores e conseguir treinar e lutas antes do procedimento, Velasquez revelou à ESPN americana que faz tratamento com canabidiol (CBD), um dos componentes da maconha que tem propriedades medicinais.

Leia mais:

José Aldo critica McGregor e Holloway e diz aguardar definição da próxima luta

Campeão do WSOF, Marlon Moraes vê ida para o UFC como "inevitável"

Cormier faz tratamento especial e planeja revanche com Johnson

— É a única coisa que me permite continuar treinando, e não estou tomando nenhum analgésico perigoso que possa me viciar posteriormente. Não sei o que todos vão achar depois de eu disser isso, mas é apenas um dos fatos duros que nós lutadores precisamos encarar. No passado, na NFL, os jogadores se viciaram em analgésicos. Não quero ser um tipo de viciado — declarou o americano com origem mexicana.

Velasquez já foi campeão dos pesados duas vezes. Primeiro, derrotou Brock Lesnar, mas sofreu com um período de afastamento por lesões nos joelhos e foi nocauteado no retorno por Júnior Cigano. Depois de retomar o título, foi novamente derrotado por outro brasileiro: Fabrício Werdum. A revanche do próximo dia 30, no UFC 207, deve indicar o novo desafiante ao campeão Stipe Miocic. E o americano afirmou que está preparado para a luta:

— Fiz tudo. Fiz sparring, wrestling. Não estou perdendo nenhum exercício. Fiz meu condicionamento, tudo. Eu me sinto muito bem. Esta luta é sobre conseguir minha vingança, e é por isso que gosto dela. É uma luta que eu pedi e uma luta que quero muito.