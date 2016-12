Verón desiste de aposentadoria e assina contrato por uma temporada com o Estudiantes

Presidente em campo

Na tarde desta terça-feira, Juan Sebastián Verón, 41 anos, assinou contrato de um ano para jogar no Estudiantes de La Plata. O salário do presidente será de US$ 1.000.00 durante o período do vínculo, mas ele não irá colocar essa verba no bolso, já que o dinheiro será destinado para a construção do término do novo estádio do clube.



Vale lembrar que Verón abandonou a carreira em 2012 e assumiu a presidência do Estudiantes. Apesar da carreira de dirigente, o argentino fez uma promessa que caso a torcida comprasse 60% dos camarotes da nova casa, ele voltaria a jogar bola.



Leia mais

Infantino afirma que não imporá Mundial com 48 clubes

Cristiano Ronaldo recebe mais um prêmio

Alvo do Cruzeiro, Moreno recebe proposta do futebol europeu



Agora, Verón que já vinha treinando com o elenco nas últimas semanas, será um dos principais nomes da equipe que vai jogar a Libertadores 2017. O time de La Plata está no grupo 1 ao lado de Atlético Nacional, Barcelona e mais uma equipe que virá da Pré-Libertadores.

*LANCEPRESS