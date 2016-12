Vidal é o único jogador latino entre os mais valiosos da Bundesliga

Campeonato Alemão

Mesmo com os jogadores latinos sempre tendo uma imensa presença no continente europeu, em alguns casos eles acabam sendo minoria nas escolhas de seleções fictícias dos campeonatos no Velho Continente, como foi o caso de Arturo Vidal na Bundesliga.

Leia mais:

Quem é Álvaro Pereira, lateral-esquerdo que está na mira do Grêmio

Conheça Riquero, volante do Iquique dispensado por Argel e que anulou o próprio gol

Victor prega respeito a adversários da Libertadores: "Ninguém tem vida fácil"



Na tradicional eleição dos jogadores considerados como os mais valiosos do campeonato alemão, um domínio absoluto de atletas do Bayern de Munique e de atletas europeus acabou também acarretando pelo alto valor de seu plantel a inclusão do chileno de 29 anos de idade.

Vidal, inclusive, não está apenas incluso como também é um dos mais caros jogadores presentes no 11 ideal em valores, estando orçado em 40 milhões de euros (R$ 136,4 milhões).

Como complemento para a equipe germânica, além de oito atletas de Munique, os alemães Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) e a dupla do Borussia Dortmund Marco Reus e Mario Gotze completam a escalação.

Veja a seleção completa dos mais caros da Bundesliga:

Goleiro: Manuel Neuer (Bayern de Munique – R$ 153,4 milhões);

Zagueiros: Jerôme Boateng (Bayern de Munique – R$ 153,4 milhões) e Mats Hummels (Bayern de Munique – R$ 129,5 milhões);

Laterais: Phillip Lahm (Bayern de Munique – R$ 61,3 milhões) e David Alaba (Bayern de Munique – R$ 153,4 milhões);

Meio-campistas: Arturo Vidal (Bayern de Munique – R$ 136,4 milhões), Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen – R$ 75 milhões), Mario Gotze (Borussia Dortmund – R$ 95,4 milhões) e Marco Reus (Borussia Dotmund – R$ 136,4 milhões);

Atacantes: Robert Lewandowski (Bayern de Munique – R$ 255,7 milhões) e Thomas Muller (Bayern de Munique – R$ 255,7 milhões).

LANCEPRESS