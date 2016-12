Vitinho admite sondagem do Flamengo e se declara: "É o clube do coração"

Retorno ao Rio?

Um dos poucos destaques do Inter, o atacante Vitinho admitiu uma sondagem do Flamengo para a próxima temporada. O jogador, embora ressaltando que no momento a situação concreta é retornar ao CSKA, da Rússia, declarou-se ao Rubro-Negro.



- Tive uma sondagem, mas é uma coisa incerta. Estamos esperando. Estava de férias, não estou me preocupando muito agora. Seria uma honra enorme jogar no Flamengo, ainda mais sendo o clube do coração. Não temos nada certo, mas se viesse, seria uma honra para mim - afirmou Vitinho, ao chegar ao Maracanã para o Jogo das Estrelas, ainda completando:

- Por enquanto, estou voltando para a Rússia. Mas ainda tem tempo de aparecer alguma coisa.

Mesmo com o Inter sendo rebaixado, Vitinho marcou oito gols na Série A. O jogador estava no Colorado emprestado pelo CSKA e, pelo que falou, quer permanecer no Brasil.

