"Vou aproveitar a vida melhor que antes", afirma lateral Alan Ruschel 

Recomeço

Sobrevivente do acidente aéreo com o avião que transportava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, Alan Ruschel concedeu entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, desta quinta-feira (22). Emocionado, o lateral reafirmou que espera retornar aos gramados no primeiro semestre de 2017 e que desde a tragédia passou a valorizar ainda mais a vida

— Se Deus me deu uma nova chance de viver, eu tenho que aproveitar ela da melhor maneira possível. (...) A gente começa a dar valor para as mínimas coisas. Vou aproveitar a vida melhor que antes.

Na noite de ontem, Alan Ruschel marcou presença no Beira-Rio para o Lance de Craque, partida beneficente organizada por D'Alessandro. Ovacionado pelos mais de 15 mil torcedores presentes no estádio, ele agradeceu a solidariedade recebida desde o momento do acidente.

— Fico muito feliz de ter recebido tanto carinho, tantas orações. Só tenho que agradecer a todo mundo.