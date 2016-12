Willian faz dois e Chelsea vence a 13ª seguida no Inglês

Líder

Com show de Willian no segundo tempo, o Chelsea bateu o Stoke City por 4 a 2, em Stamford Bridge, e chegou a 13ª vitória consecutiva na Premier League. O brasileiro fez dois gols e ajudou a equipe londrina a ampliar a vantagem na competição. Cahill e Diego Costa fizeram os outros dos Blues.



Com o triunfo, o Chelsea chegou a 49 pontos, na liderança isolada do Campeonato Inglês. O Stoke, por sua vez, está mal, na 14ª colocação.



O Chelsea começou o jogo pressionando o Stoke, encurralando o adversário em seu campo. A equipe acionava muito seus homens de frente, principalmente Hazard e Diego Costa. Willian foi titular, no lugar do suspenso Pedro, mas esteve apagado durante os primeiros 45 minutos. Mas a situação viria a mudar depois do intervalo.



Por outro lado, o Stoke esperava o Chelsea, mas atacava em lances de bola aérea, principalmente com Crouch e Shawcross. Em algumas ocasiões, levou perigo ao gol de Courtois.



Outros resultados da rodada:

Burnley 4x1 Sunderland

Leicester 4x2 Stoke City

Manchester United 2x1 Middlesbrough

Southampton 1x2 Wed Bromwich

Swansea City 0x3 AFC AFC Bournemouth