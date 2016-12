Zagueiro do Athletic Bilbao descobre tumor terá que passar por cirurgia

Futebol internacional

Depois de reclamar de dores, Yeray Álvarez foi examinado no departamento médico do Athletic Bilbao e o resultado foi preocupante para o jogador. Os exames apontaram um câncer no testículo direito, que será retirado em cirurgia que acontecerá na próxima semana.

O tumor foi descoberto de maneira precoce e, de acordo com informações dos funcionários do clube, Álvarez parece estar tranquilo. Lekue, chefe do departamento médico do Bilbao, afirmou que o tumor precisa ser retirado e que estará sempre ao lado do jogador e de sua família.

— Yeray nos relatou há poucos dias que sofria com dores no testículo direito. Ele foi submetido a uma ultrassonografia que nos colocou em alerta. Nesta manhã, fizemos outra série de exames que revelaram um tumor que precisa ser retirado. Temos que atuar com rapidez, sempre ao lado do jogador e da sua família. A evolução do processo e da enfermidade dependerá do que vamos obter a partir da própria cirurgia e dos parâmetros controlados depois dela — disse o médico.

Lekue ainda afirmou estar otimista com o caso, já que Yeray tem um bom estado físico e, fora o câncer, aparenta estar saudável.

— A primeira impressão nos permite ser moderadamente otimistas. O jogador está bem, e seu estado físico é bom. Estamos na fase de digerir a notícia e assimilar o que está acontecendo.

O presidente do Athletic Bilbao, Josu Urrutia, declarou que vai apoiar o jogador e que o clube dará toda ajuda que for necessária.

— Foi tudo muito rápido. (Álvarez) está forte e sereno, demonstrando muita maturidade em uma situação tão difícil. Está otimista, e nós também estamos. Não vamos deixá-lo sozinho, esse é um fardo que todos vamos carregar. Também é responsabilidade nossa manter os níveis de força e tranquilidade — disse o presidente.

No Instagram, o zagueiro agradeceu o apoio recebido pelas pessoas que acompanham seu trabalho e disse que está seguro de que tudo vai sair bem e afirma que voltará mais forte.

