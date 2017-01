À beira da falência, New York Cosmos encontra novo investidor

Grife em novas mãos





Foto: Cosmos / Divulgação

O New York Cosmos, à beira da falência, respira aliviado com o aporte financeiro do magnata das comunicações Rocco Commisso, novo acionista majoritário do lendário clube, que confirmou a informação nesta terça-feira.

– Trabalhamos duro para garantir um futuro positivo para o clube e Rocco é a pessoa perfeita para acompanhar essa guinada do Cosmos – declarou Seamus O'Brien, presidente do grupo proprietário do clube e que está de saída.

O Cosmos já havia sido vendido em 1985, após uma primeira custosa tentativa de popularizar o futebol nos Estados Unidos. No final dos anos 1970, o clube investiu pesado em contratações de grandes nomes do futebol mundial, com destaque para Pelé, Carlos Alberto Torres, o 'Capita', e o alemão Franz Beckenbauer.

– Quero estar aqui por muito tempo – afirmou Commisso, 67 anos, diretor executivo da empresa de televisão a cabo Mediacom.

Atual campeão da NASL, equivalente à segunda divisão do futebol dos Estados Unidos, o Cosmos perdeu entre 6 e 8 milhões de dólares na última temporada, segundo a imprensa americana. A própria NASL atravessa crise grave e sofre com a concorrência da MLS, 1ª divisão do país, podendo até ser extinta.