A cavalo, BM tira torcedores do Grêmio de campo após Gre-Nal na Copa Santiago

O primeiro Gre-Nal de 2017, pela Copa Santiago de futebol juvenil, terminou com vitória do Inter. E com confusão: após o jogo, torcedores do Grêmio invadiram o gramado do Estádio Alceu Carvalho. Para conter a invasão, a Brigada Militar entrou a cavalo no campo para conter os tricolores.

De acordo com a BM local, quatro gremistas foram preços por desacato e ameaça. Eles haviam saído de Santa Maria e Alegrete para acompanhar a Copa Santiago, tradicional torneio de futebol juvenil disputado no começo do ano.

Veja o vídeo da invasão e da reação da Polícia: