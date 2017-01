Adversários do Grêmio na Copa de Campeões, Peñarol e Nacional iniciam a pré-temporada

Ao trabalho

Peñarol e Nacional, tradicionais rivais uruguaios, iniciaram nesta terça-feira a pré-temporada. Os dois times trabalham visando o Campeonato Uruguaio e a principal competição da América do Sul.

A primeira partida de ambos será o clássico em Porto Alegre. No dia 21 de janeiro, duelam pela Copa de Campeões, torneio preparatório que será disputado na Arena.



Integrante do Grupo 5 da Libertadores 2017, o Peñarol foi eliminado na fase de grupos da última Libertadores e será comandado por Leonardo Ramos nesta temporada. O técnico estava no Danubio e tem contrato com o novo clube até o fim de 2017.



O Nacional faz parte do Grupo 7 da Libertadores, o mesmo da Chapecoense. A equipe é treinada por Martín Lasarte, de 55 anos.

O Nacional enfrenta o Grêmio, pela Copa de Campeões, no dia 24 de janeiro, às 19h30min. O Peñarol encara os gaúchos no dia 27, às 21h30min.



