Agente de Felipe Melo vai à Itália para acertar a liberação da Inter

O empresário de Felipe Melo deu o último passo para sacramentar o acerto com o Palmeiras. Nesta segunda-feira, o agente do jogador, José Rodríguez, viajou à Itália para reunir-se com a diretoria da Inter da Milão. No encontro, o empresário espera receber a liberação para que o jogador de 33 anos de idade assine com o atual campeão brasileiro.

A equipe italiana já demonstrou que não causará empecilhos, tanto que não relacionou o meio-campista para esta semana de treinos na Espanha. Felipe, por enquanto, segue com a sua família em Paraty (RJ), onde passou o fim de ano. O jogador já está preparado para seguir a São Paulo ainda nesta semana para realizar exames médicos e definir os últimos detalhes do acordo. A expectativa é de que José Rodríguez volte da Europa rumo à capital paulista.

O acerto com o Verdão não sairá a menos que a Inter crie problemas de última hora. Isto não deve acontecer, pois Felipe Melo não vem sendo titular, fez apenas dez jogos na temporada, e a rescisão agora trará uma economia de quase R$ 6 milhões aos italianos. O valor é referente ao salário do jogador no restante de seu contrato, que venceria em junho de 2017.

Felipe encaminhou sua volta ao Brasil há pouco mais de uma semana e já tinha um sinal da Inter de que poderia conseguir a liberação agora. A princípio, a intenção não era retornar ao seu país, mas a forma como o Palmeiras o abordou e a rapidez nas conversas acabaram convencendo o meio-campista.

O alto salário recebido na Itália a princípio era o maior empecilho, só que o Verdão fez uma engenharia que conseguiu convencer o ex-atleta da Seleção Brasileira, titular na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Felipe Melo faz parte dos reforços mais experientes que Alexandre Mattos busca para fazer o Palmeiras brigar pelo título da Libertadores. Até agora, o Verdão já anunciou cinco reforços: Alejandro Guerra, Hyoran, Raphael Veiga, Keno e Michel Bastos.

