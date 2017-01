Alavés é primeiro semifinalista da Copa do Rei

Mata-mata na Espanha

Depois do empate em 0 a 0 contra o Alcorcón, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Rei, nesta terça-feira, o Alavés é o primeiro time a se classificar para as semifinais da competição.

O time garantiu a vaga na primeira partida, com dois gols de Ibai Gómez no final. Com o empate, o Alavés voltou às semifinais da Copa depois de três anos. O Alcorcón tinha que fazer três gols para reverter o resultado, mas encarou um time que só se preocupou em defender e não conseguiu furar a barreira basca.

Na quarta-feira, depois da derrota para o Celta por 2 a 1 na primeira partida, o Real Madrid vai ter uma difícil missão para buscar a classificação. O time merengue precisa vencer por dois gols de diferença.

O Atlético de Madrid viaja mais tranquilo e está com um pé nas semifinais. No primeiro confronto com o Eibar, o time de Diego Simeone venceu por 3 a 0.Já o Barcelona vai receber a Real Sociedad na quinta-feira. No primeiro jogo, o trio MSN conseguiu colocar os catalães em vantagem de 1 a 0.

*AFP