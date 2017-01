Alexandre Corrêa: o ano em que o colorado mais vai estender a mão 

De fora da área

A torcida colorada que se acostumou com muitos títulos na última década e meia terá pela frente um ano para lá de diferente. De repente, aquele clube que mais venceu taças internacionais no século, que vergou até mesmo o Barcelona em uma final de Mundial, vai amargar uma disputa da Série B. Hora de depressão? Nada disso, o colorado vai estar em campo para apoiar mais uma vez, como inúmeros episódios em sua história mostraram.

Poucos torcedores no país tiveram dias mais felizes como os colorados naqueles anos 2006-2011, quando, a cada temporada, uma taça de nível internacional entrava no Museu do Beira-Rio. Além do Barcelona, não resistiram ao Inter o até então campeão mundial São Paulo, em pleno Morumbi, o lendário Boca Juniors com Riquelme, em plena Bombonera, o Estudiantes com um jogador a mais, em La Plata, entre outros. Foram anos mágicos, difíceis de se repetir em um ciclo tão longo.

Leia mais:

Zago diz que base de time que começou jogo-treino será titular na estreia do Inter no Gauchão

Anderson pede, e direção do Inter aceita que meia treine no time B

Leonardo Oliveira: a pré-temporada de Alex no litoral catarinense





Pois estes mesmos torcedores que tanto festejaram agora vão socorrer o clube na hora difícil. Os primeiros sinais são alentadores, como o número crescente de sócios tão logo se confirmou a queda no Brasileirão. O colorado de fé vai estar ao lado do time mais do que nunca. Como esteve no último semestre, quando a ameaça do rebaixamento se materializava a cada rodada, e, mesmo assim, o Inter finalizou a competição com a terceira melhor média de público.



O desafio pela frente talvez seja tão grande como nos momentos de glória recentes. Naqueles dias, os adversários eram bem mais fortes, mas o Inter contava com times extremamente competitivos que dificilmente se modificavam radicalmente de um ano para outro. A equipe agora está passando por reformulação, o que naturalmente deve trazer instabilidade até a formação ideal ser encontrada. Até lá, há de se ter mais paciência do que o normal.

O colorado que está acabrunhado com o ano de 2016 e com a perspectiva de encarar uma Série B deveria pensar no episódio como uma oportunidade de crescimento e reformulação. Acreditar que o Inter vai usar os bons exemplos de adversários que caíram, promoveram grandes mudanças estruturais e voltaram muito mais fortes. Acreditar que seu apoio vai ser fundamental em todo o processo. Ao final de tudo, tenho convicção de que mais uma bela história de comunhão vitoriosa entre torcida e time terá sido escrita.