Alexandre Pato faz exames médicos e posa com camisa de clube chinês

Transferência

Alexandre Pato está prestes a ser anunciado como novo jogador do Tianjin Quanjian, da China. Segundo a imprensa espanhola, o jogador, com permissão do seu atual clube Villarreal, viajou para realizar exames médicos em Roma, cidade onde o clube chinês faz a pré-temporada.



A negociação está avançada e o jogador já posou para fotos com camiseta do Tianjin Quanjian, que é comandado por Fabio Cannavaro, famoso zagueiro italiano. Os valores da transferência girariam em torno de 18 milhões de euros (R$ 60,5 milhões) para o Villarreal e 6 milhões de euros por temporada para o atacante, que fecharia por três anos com o time chinês.



Pato chegou ao Villarreal em julho do ano passado, após deixar o Corinthians. Com contrato até 2020, o brasileiro recebe 2 milhões de euros (R$ 6,8 milhões) líquidos de salários por temporada, um dos mais altos do elenco.



Para o Villarreal, seria uma forma de diminuir o folha salarial e resolveria o problema no ataque do time, que acabou de contratar Adrián López junto ao Porto e tem Soldado e Bakambu voltando de lesão.