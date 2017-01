Alisson Farias faz gol da classificação do Estoril na Copa de Portugal

Passaporte Gre-Nal

Ao marcar o gol da vitória de 2 a 1 do Estoril em cima do Académica, o atacante Alisson Farias, ex-Inter, ajudou seu clube a chegar à semifinal da Copa de Portugal após 73 anos.

— Marcar gols e ajudar a sua equipe é sempre importante, mas um gol como esse é especial. Sabíamos da dificuldade que seria a partida e do grande tabu que poderíamos quebrar, mas trabalhamos forte para essa decisão, estávamos cientes do que fazer em campo e conseguimos fazer história. Graças a Deus tudo deu certo e pude ajudar a equipe marcando um gol — disse.

Há seis meses no Estoril, Alisson vê o gol da última terça-feira como o mais importante no clube e já mira o título inédito na história do time.

- Foi o gol mais importante que eu fiz até aqui com a camisa do Estoril, por tudo que representava essa classificação para nós. Agora vamos focar nas semifinais. Sabemos da dificuldade que enfrentaremos daqui para frente, mas iremos em busca do título. Cheguei em Portugal para ser campeão com o Estoril e é isso que buscarei junto com meus companheiros - concluiu.

Na próxima fase, o Estoril encara o vencedor de Benfica e Leixões, que se enfrentam nesta quarta-feira em jogo único. No Campeonato Português, o Estoril está em 15°, com 15 pontos. São 34 rodadas e o returno começa neste fim de semana. O time de Alisson encara o Feirense, que está uma posição acima, com a mesma pontuação.

* Lancepress