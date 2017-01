Amanda Nunes critica Ronda Rousey: "Não sei como ela foi tão longe"

UFC

Depois de atropelar Ronda Rousey em apenas 48 segundos, pelo UFC 207, Amanda Nunes comentou o reinado protagonizado pela americana durante muitos anos no Ultimate. E a brasileira diz não conseguir entender como a rival ficou três anos no topo.

Em entrevista ao site TMZ Sports, Amanda afirmou não saber como Ronda conseguiu vencer tantas rivais dentro do octógono.

– Não sei como Ronda Rousey foi tão longe nessa divisão. Honestamente. Não entendo porquê aquelas garotas perderam para Ronda Rousey. Sei desde a minha primeira luta no UFC que posso bater Ronda Rousey, mas claro que precisei de tempo para fazer tudo acontecer. Aquele dia foi o dia de provar a todo mundo e eu consegui – declarou.



Leia mais:

Após ser nocauteada por Amanda Nunes, Ronda Rousey despenca em ranking do UFC

LeBron James se sensibiliza com fase de Ronda Rousey: "Já passei por isso"



Amanda Nunes venceu Ronda Rousey em sua primeira defesa de cinturão no UFC. A brasileira agora espera sua próxima rival possivelmente sair do confronto entre Valentina Shevchenko e Julianna Peña, dia 28 de janeiro.



* LANCEPRESS