América do México anuncia a contratação de Cecilio Domínguez 

Cecílio Domínguez desembarcou no México no último fim de semana e, após ser aprovado nos exames médicos, o jogador acertou os últimos detalhes do contrato e assinou com o América por quatro temporadas.

A chegada do artilheiro do Cerro Porteño deixa o América com cinco paraguaios no plantel. Além de Cecílio Domínguez, o time da Águia conta com Miguel Samudio, Pablo Aguilar, Bruno Valdez e Cristhian Paredes.

Carreira



Revelado pelo Sol de América, Cecilio Domínguez teve se destacou no Nacional, quando disputou a Libertadores de 2014 e foi vice-campeão ao perder a final para o San Lorenzo.

Na temporada seguinte se transferiu para o Cerro Porteño e conquistou o Campeonato Paraguaio em 2015. Ano passado, foi artilheiro da Sul-Americana.

* Lancepress