América poderá ter Eliminatórias unificadas para o Mundial de 2026

O jornal O Estado de S.Paulo publicou neste fim de semana a informação que a Copa do Mundo de 2026 contará com 48 seleções. Em março deste ano, a FIFA vai discutir outros detalhes como número de vagas por continente e o novo regulamento.

Com o novo formato da Copa, a América teria direito a seis vagas diretas no torneio, além de uma vaga para a repescagem.

De olho nessa mudança, o vice-presidente da Conmebol, Laureano Gonzáles aprovou a possível mudança. ¿Acredito que essa ideia de Infantino irá funcionar perfeitamente. É uma forma de expandir a Copa do Mundo e abrir para mais seleções. Vamos ver como vai ficar essa questão de vagas para a América do Sul e achar um número ideal¿, declarou o dirigente ao site Pasión Futbol.

Além da questão do número de vagas, outro ponto que pode ser discutido é uma unificação das Eliminatórias na América. Assim as seleções que jogam pela Concacaf e Conmebol iriam disputar um qualificatório para buscar vagas no Mundial.