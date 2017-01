Análises sobre o aumento da Copa e jogo do Barça: os destaques dos jornais esportivos desta quarta

Nas capas

A confirmação da Fifa de que a Copa do Mundo terá 48 seleções a partir de 2016 foi o grande destaque das capas dos jornais esportivos pelo mundo nesta quarta-feira. Com diferentes análises para cada país: no Uruguai, a medida foi saudada, enquanto na Europa sobraram críticas. Além disso, também há a lembrança do jogo entre Barcelona x Athletic Bilbao e França x Brasil, na abertura do Mundial masculino de handebol, disputado na França.

Confira as capas desta quarta-feira:



As – Madri, Espanha

Foto: Reprodução / As

O As trouxe os cartazes de todas as Copas do Mundo, com os participantes de cada Mundial, para destacar o aumento do Mundial a partir de 2026.

Marca – Madri, Espanha

Foto: Reprodução / Marca

O Marca abriu espaço para o Barcelona: com uma foto de Piqué, criticado pelo técnico Luis Enrique, o diário madrilenho chama o jogo contra o Athletico Bilbao e a necessidade dos catalães de virarem o confronto na Copa do Rei.

Mundo Deportivo – Barcelona, Espanha

Foto: Reprodução / Mundo Deportivo

O Mundo Deportivo chama o jogo do Barcelona contra o Athletic Bilbao de "Partida de gala" e diz que o time catalão terá sua escalação ideal.

Sport – Barcelona, Espanha

Foto: Reprodução / Sport

"Juntos, vamos virar." É assim que o Sport chama o jogo do Barcelona e destaca o pedido de Luis Enrique pelo apoio da torcida no Camp Nou.

Gazzetta dello Sport – Milão, Itália

Foto: Reprodução / Gazzetta dello Sport

A Gazetta dello Sport destaca o jogo da Juventus contra a Atalanta, pela Copa do Rei, e o retorno de Pjaca ao meio-campo do time de Turim.

Corriere dello Sport – Roma, Itália

Foto: Reprodução / Corriere dello Sport

As contratações à vista da Internazionale de Milão são o assunto no Corriere dello Sport, que projeta as chegadas Gagliardini, Berardi e Bernardeschi.

Tuttosport – Turim, Itália

Foto: Reprodução / Tuttosport

A estreia de Rincón pela Juventus animou o Tuttosport: com a manchete "Vamos ver", o jornal projeta o venezuelano ao lado de Pjaca contra a Atalanta, pela Copa da Itália, nesta quarta.

Record – Lisboa, Portugal

Foto: Reprodução / Record

O Benfica se garantiu na fase decisiva da Taça da Liga de Portugal ao bater o Vitória de Guimarães por 2 a 0. O assunto é a manchete do Record.

O Jogo – Lisboa, Portugal

Foto: Reprodução / O Jogo

O Jogo também destacou a vitória do Benfica, que garantiu o time de Lisboa na semifinal da Taça da Liga.

L'Équipe – Paris, França

Foto: Reprodução / L'Équipe

O Mundial masculino de handebol derrubou o futebol da capa do L'Équipe. Realizado na França, o torneio terá o jogo entre os anfitriões contra o Brasil na abertura, nesta quarta-feira.

Olé – Buenos Aires, Argentina

Foto: Reprodução / Olé

O Olé apelou para um trocadilho com um dos slogans do Boca Juniors, que diz ter "a metade mais um" de torcedores da Argentina. O jornal mostra que o clube é o maior vendedor de camisas da América do Sul e supera de longe seu rival River Plate.

Ovación – Montevidéu, Uruguai

Foto: Reprodução / Ovación

O Ovación foi o único jornal dos grandes centros esportivos a aprovar a decisão da Fifa de ampliar a Copa. Com a manchete "Boa, Gianni", o diário diz que a medida é benéfica para a seleção do Uruguai.

