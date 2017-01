Anderson Silva espera luta no Brasil e mira Michael Bisping

Planos

Anderson Silva deixou de ser campeão do UFC há três anos e meio e não vence uma luta há mais de quatro anos. Mesmo assim, o modelo adotado pelos novos donos do Ultimate empolgam o ex-campeão dos médios. Como o foco da organização passou a ser o entretenimento, o Spider acredita que pode encarar Michael Bisping em uma disputa de cinturão.

— Enfrentar o Bisping eu gostaria muito. Acho que eu mereço lutar com o Bisping pelo cinturão por tudo que fiz pelo esporte. Jacaré é um cara que está na fila, há muito tempo atrás disso. Mas, para o negócio, uma luta que venderia muito seria uma luta entre mim e Bisping pelo cinturão. Mas eu não ficaria com o título. Entregaria o título e o abandonaria, com certeza. Abandonaria a categoria e subiria para a categoria de cima ou desceria. Quando estou treinando, meu peso baixa muito. Já consegui bater 77,5 quilos. Vamos esperar para ver — disse o lutador, em entrevista ao Canal Combate.

Sem a definição de adversário, Anderson Silva planeja lutar no Brasil. A tendência é, segundo ele, que isso ocorre no meio do ano.

— Talvez eu lute em junho ou julho no Brasil. Estou aguardando para ver o que acontece. São 20 anos de carreira. É uma emoção muito grande estar até hoje em atividade. Espero que eu consiga fazer essa luta no Brasil, dar esta luta de presenta para os brasileiros — completou.

A última vitória do Spider foi sobre Stephan Bonnar, no UFC 153, em outubro de 2012. Desde então, ele sofreu duas derrotas para Chris Weidman, teve uma vitória revertida para luta sem resultado contra Nick Diaz — por ter sido pego em um exame antidoping — e, mais recentemente, perdeu para o próprio Michael Bisping e para Daniel Cormier.

