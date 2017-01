Anderson Silva projeta luta de alto nível contra Brunson: "Muito interessante"

Expectativa

Anderson Silva não vence uma luta desde 2012. A próxima chance será no dia 11 de fevereiro, no Brooklyn, quando encara Derek Brunson no UFC 208. O ex-campeão dos médios elogiou o adversário e disse que o americano é um teste para as suas habilidades no MMA.

— Ele é muito jovem e isso ajuda bastante. Mas a gente não costuma ver os pontos fortes dos oponentes, mas, sim, os pontos fracos. Agora, é um atleta que a gente tem que ter muita cautela porque ele tem muita variável. É muito eclético, com um wrestling muito bom. Então, estamos treinando muito chão e trabalhando no que tenho de melhor. Andar, movimentar, levar com a experiência, paciência, tempo e focar na nossa especialidade, que é a luta em pé. Isso que vai ajudar a encontrar um espaço para que consiga imprimir o nosso jogo. É uma luta muito interessante para testar tudo o que a gente treinou e fez durante todos esses anos. Ele é um atleta eclético e não para o tempo todo — declarou, em entrevista ao SporTV.

Leia mais:

Derek Brunson manda recado a Anderson Silva: "Só preciso de um golpe"

Belfort e Gastelum se encaram pela primeira vez antes do UFC Fortaleza

B.J. Penn recebe o maior salário do UFC Phoenix

A luta foi anunciada com um período relativamente curto de antecedência. Mas, para Anderson, a experiência ajuda a compensar o tempo curto de preparação:

— Agora, quando você tem bastante experiência e lastro de treino, você não precisa fazer um treinamento tão longo. Essa é a vantagem que alguns atletas têm. E, no meu caso, tenho essa vantagem, então, é só "ativar" o lastro, que o resto vem.

Atualmente, Anderson Silva ocupa o sétimo lugar no ranking dos médios. Brunson é o oitavo colocado e vem de derrota para Robert Whittaker.