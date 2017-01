André Silva: Transformando suor em ouro

De Fora da Área

Quatro finais seguidas de Jogos Olímpicos e outras quatro consecutivas de Campeonato Mundial, mais de 30 pódios em competições internacionais com a seleção e presença nas últimas seis semifinais olímpicas e mundiais. Este é um breve resumo do imenso currículo do carioca Bernardo Rezende Filho.

Vitorioso, competitivo, perfeccionista, esse é Bernardinho, o ex-camisa 1 da seleção brasileira masculina de vôlei vice-campeã mundial e olímpica no começo da década de 1980 e que, apesar de talentoso, não tinha muito espaço por disputar posição com um dos maiores levantadores de todos os tempos: William Carvalho. Lembro-me de Bernardinho entrando sempre em meio aos sets para sacar.

Pois foi ali, do banco de reservas da seleção comandada por Bebeto de Freitas, de quem seria assistente-técnico nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, que começou a ser formado um dos mais completos treinadores da história dos esportes coletivos. Se no Brasil, por vezes, foi contestado, talvez por não ser tão simpático, Bernardinho sempre soube que vencer era a melhor maneira de responder a eventuais críticos.

Com decisões polêmicas, como cortar Ricardinho dias antes do Pan do Rio de 2007 e confirmar o filho, Bruno, como titular ou optar por jogar sem um levantador em um jogo do Mundial de 2010, quando a derrota não seria de todo mal, ele foi empilhando medalhas desde que assumiu a seleção feminina em 1994.

Vice-campeão mundial no mesmo ano e duas vezes medalhista de bronze olímpico, ele ensinou o caminho das vitórias para as mulheres, que, sob seu comando, ainda venceram três edições do Grand Prix e conquistaram o ouro no Pan de Winnipeg, no Canadá, com uma vitória emocionante sobre Cuba.

Ciclo encerrado com as mulheres, foi a vez de passar a dirigir a seleção masculina e, imediatamente, ir transformando suor em ouro. Pois foi o ciclo extremamente vitorioso com os homens, a partir de 2001, que os conduziram a um lugar quase inatingível, tamanha a perfeição de seus resultados. Agora, o anúncio da retirada deixará órfã uma geração que aprendeu a vibrar com os títulos do voleibol brasileiro na Era Bernardinho.

O substituto escolhido é gaúcho, Renan Dal Zotto. Quando jogador, um dos maiores do mundo, atacante de extrema técnica e potência, que fez muito sucesso dentro e fora das quadras durante o período da chamada Geração de Prata.

Um cara de carisma, Renan poderá conquistar a nova geração de torcedores do vôlei brasileiro, que a esta altura já ouve histórias da época em que ele, Bernardinho & Cia mostravam ao mundo que o esporte no Brasil não se resumia apenas a futebol.

