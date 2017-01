Andrés Sanchez desmente diretor e diz que Corinthians repassou dinheiro à Arena

Treta

Diferentemente do que afirmou há três meses o diretor financeiro do Corinthians, Emerson Piovezan, o ex-presidente Andrés Sanchez disse nesta segunda-feira que o clube repassou dinheiro que seria utilizado no futebol e nas contas do clube para pagar as parcelas dos juros do financiamento da Arena Corinthians, estádio inaugurado em 2014 e que já recebeu 87 jogos do time profissional. Mensalmente, o Timão paga cerca de R$ 3 milhões só de juros relativos à construção do estádio no bairro de Itaquera.

- Teve (dinheiro tirado do futebol) em dois ou três meses, para pagar os juros do financiamento. Isso foi no ano passado - disse, à Rádio Bandeirantes, o ex-presidente do Corinthians, que ainda citou a dimensão do que ainda falta para o estádio ficar definitivamente pronto.

- Em dinheiro faltam R$ 40 ou 50 milhões para terminar a obra, e vai viabilizar quando conseguir vender todos os camarotes, alugar todas as cadeiras, fazer tudo aquilo que foi planejado para fazer. Não está dando certo neste momento e temos que trabalhar para mudar o mais rápido possível - completou.

Em entrevista ao LANCE! em outubro, o diretor financeiro do Corinthians mencionou que a necessidade de quitar as contas do estádio "não afeta o clube", porque "são contabilidades diferentes". Emerson Piovezan só admitiu que o Timão arcou com algumas despesas menores do estádio (¿coisa corriqueira, nada de milhões¿), embora não detalhe quais foram. Uma delas é a auditoria da obra que está sendo realizada.

No planejamento original do Timão, a Arena deveria ser custeada somente com renda de bilheteria e outras propriedades. Desde maio do ano passado, aliás, o Corinthians não paga as parcelas do financiamento da Arena graças à carência oferecida pela Caixa Econômica. As parcelas foram ¿congeladas¿ para que as partes rediscutam os termos do contrato, que pode ser estendido em 17 meses.