Antes de premiação, Maradona joga em pelada da Fifa

Confraternização

Com neve como pano de fundo, ex-atletas, dirigentes e jogadores tentaram afastar o frio e nervosismo antes da premiação dos melhores de 2016 da Fifa em um jogo de futebol. A festa será realizada nesta segunda-feira, em Zurique, na Suíça.



Maradona foi a grande atração da pelada ao lado de Toldo, Desailly e Batistuta. O meia Marlone do Corinthians, que concorre ao Prêmio Puskás de 2016, jogou no time junto com Puyol, Aimar, Michel Salgado e Trezeguet.



Entre cartolas, estiveram Gianni Infantino, presidente da Fifa, Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, e Massimo Bussaca, chefe do comitê de arbitragem da maior entidade do futebol.



