Antonio Cassano se nega a jogar na China

O atacante italiano Antonio Cassano declarou, nesta terça-feira, que recusou ofertas da China mesmo estando sem clube, porque "o futebol está na Europa".



O jogador, que atuou na Roma, no Real Madrid e na seleção italiana, encerrou contrato com a Sampdoria na semana passada. Aos 34 anos, Cassano não pensa em se aposentar.

— Quero continuar jogando e me divertindo, porque eu vivo para o futebol — falou em entrevista para a rede italiana Mediaset Premium. — Tenho uma proposta da China, mas para mim o futebol está na Europa. A beleza do esporte é a competição, os confrontos com os melhores. Não o dinheiro — acrescentou.

O atacante concluiu com uma declaração forte:

– Não é meu estilo ir para a China falando em projeto esportivo, quando o único que interessa é o dinheiro.

