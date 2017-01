Aos 37 anos, lutador Tim Kennedy anuncia a aposentadoria

MMA

Aos 37 anos, o lutador norte-americano Tim Kennedy anunciou nesta terça-feira sua aposentadoria. Lutador do UFC, ele tem um cartel de 18 vitórias e seis derrotas.



Kennedy, que chegou a disputar o título do Strikeforce, usou a conta do Facebook para fazer o anúncio. Nela, agradeceu várias pessoas. Entre elas, os brasileiros Rafael Natal e Ronaldo Jacaré. Ele também mencionou o nome de Roger Gracie, contra quem fez a sua estreia vitoriosa no UFC.

Leia mais:

Caju Freitas: o que esperar de Anderson Silva no UFC 208?

Dana White diz esperar por reunião com Ronda: "Veremos o que ela quer fazer"

Caju Freitas: os três maiores nomes da história do octógono



— Para Roger Gracie: meu treino para sua luta me fez relembrar como eu amo a academia. Obrigado por isso.



Veterano do exército americano, Kennedy chegou a servir na Guerra do Iraque. Em 2016, escreveu um texto forte no Facebook, em que buscou auxiliar outros veteranos de guerra que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).



— Eu matei crianças e mulheres durante a guerra. Eu vi meus amigos e colegas soldados serem queimados vivos — escreveu em um trecho.



*ZHESPORTES