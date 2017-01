Aos 38 anos, Drogba revela desejo de retornar a ex-clube

Deu saudade

Em sexto no Campeonato Francês, o Olympique de Marselha pode ganhar um reforço de peso para a temporada. E trata-se de um ídolo, velho conhecido da torcida local: Didier Drogba.

Em entrevista ao "Canal Football Club", o atacante de 38 anos admitiu a possibilidade de retornar ao Olympique, onde atuou na temporada 2003/04 - quando marcou 30 gols em 51 jogos. No ano seguinte, explodiu no mundo com a camisa do Chelsea.

- Espero poder cumprir a minha promessa e retornar ao Marseille (Olympique). E isso pode acontecer, basta eu sentar junto dos dirigentes do clube e conversar. Pode haver negócio - disse.

Leia mais

Antes de premiação, Maradona joga em pelada da Fifa

Ídolo do Paraguai, Roberto Cabañas morre aos 55 anos

Buffarini se impressiona com intensidade dos treinos de Ceni



Drogba está longe dos gramados desde outubro de 2016, quando rescindiu contrato com o Montreal Impact, clube canadense que disputa a Major League Soccer (MLS). Em sua última temporada na principal liga americana, Drogba disputou 14 partidas, marcando 12 gols.

*LANCEPRESS