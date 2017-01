Aos 44 anos, goleiro egípcio quebra recorde na Copa Africana de Nações

Veterano das luvas

O goleiro egípcio Essam El Hadary, 44 anos, tornou-se o jogador mais velho a participar da Copa Africana de Nações (CAN), quebrando o recorde do compatriota Hossam Hassan, que jogou a edição de 2006 com 39 anos, cinco meses e 24 dias.

No jogo disputado em Port-Gentil, no Gabão, o goleiro começou no banco de reservas na partida contra Mali, mas teve de entrar em campo aos 28 minutos, depois da lesão do titular Ahmed El Shenawy.

El Hadary participou dos títulos de 1998, 2006, 2008 e 2010. O Egito é o país com o maior número de vitórias em competições continentais com sete canecos, seguido de Gana e Camarões, com quatro troféus cada.



— Ganhei a Copa quatro vezes, mas desta vez sou o capitão e estou muito orgulhoso disso — falou o goleiro.

Ele também espera jogar a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Se for convocado, terá 45 anos e pode quebrar o recorde do colombiano Farid Mondragón, que disputou a Copa do Brasil, em 2014, com 43 anos.

*AFP